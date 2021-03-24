Севастополь не потерпит смазок и фаллосов в центре города

Севастопольцы возмущены соседству рекламы интимных товаров и памятного знака о героической обороне города

В Севастополе в центре города, в здании на Большой Морской, открывается магазин интимных товаров. Вроде бы ничего удивительного. Однако в этом доме в годы войны располагался городской комитет обороны. Табличка, сообщающая об истории здания и тех трагических событиях, находится прямо возле входа в будущий секс-шоп.

Фотографию у себя на странице в Facebook разместила севастопольская журналистка Маргарита Пронина, после чего разгорелись жаркие дискуссии по этому вопросу. Горожане высказывали свои возмущения по поводу такого использования исторических объектов.

Сейчас альтернативные СМИ сообщают, что секс-шопа в историческом здании не будет, так как городские власти уже готовят отказ в аренде магазину интимных товаров.

Напомним, в Севастополе в течение 2021 года планируется отреставрировать жилой дом по адресу улица Большая Морская, 24. В доме в плачевном состоянии фасад и входные элементы. В некоторых квартирах владельцы увеличили площади балконов, на здании появились кондиционеры, антенны и спутниковые тарелки.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот Telegram-каналов