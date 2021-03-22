Севастополец должен более миллиона рублей штрафов за нарушения ПДД

У него есть десять дней, чтобы не лишиться автомобиля

В Севастополе сотрудники ГИБДД выявили злостного неплательщика штрафов, в отношении которого составлено 542 административных протокола за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма задолженности составила 1 126 500 рублей. В розыск его объявила и служба судебных приставов. Как только было установлено его место жительства, сотрудники ДПС нашли и его автомобиль, числившийся в розыске.

В ведомстве подчеркнули, что владельца автомобиля проинформировали о задолженностях, и изъяли транспортное средство на специализированную стоянку.

«Теперь, согласно действующего законодательства РФ, гражданин обязан в течении десяти дней оплатить задолженность по штрафам ГИБДД, в противном случае транспортное средство будет выставлено на государственный аукцион», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, в Севастополе судебные приставы арестовали имущество должника из Воронежской области на сумму 47 млн. рублей. Был арестован урожай ячменя и пшеницы.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по городу Севастополю