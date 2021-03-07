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План реконструкции Туманного колокола в Херсонесе возмутил севастопольцев

07-03-2021
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По проекту колокол осовременят

В сети появились фотографии реконструкции и благоустройства территории музея-заповедника Херсонес Таврический, на котором изображены ближайшие перспективы «Сигнального Херсонесского колокола».
Разработчиками проекта указано ООО «НПО “Экспо Cервис Профи”».

Вокруг колокола появятся уже привычные для Херсонеса конструкции деревянных настилов и дорожек.
На смотровой площадке предполагается укладка брусчатки, язык колокола будет приводиться в движение «системой автоматизированного механического приведения».

Стены площадки планируется собрать новые, но повторить  характер каменной кладки античных стен. Также по фотографиям проекта, которые размещены в группе Infotown социальной сети Вконтакте, видно, что планируется монтаж современной подсветки Туманного колокола.

В комментариях к данному посту севастопольца разразились гневными комментариями, требуя оставить колокол в нынешнем аутентичном состоянии, сохранив дух времени.

«Скоро Севастополь потеряет своё лицо после этих переделок!Памятники-это каменная летопись нашего города.Их нужно реставрировать,но не переделывать!» – высказала свое мнение участница группы Марина Антонеко.

Один из защитников проекта реставрации опубликовал видео нынешнего состояния механизма колокола. 

 

 

Напомним, в конце февраля прошли общественные обсуждения будущего проекта ремонта пляжа и набережной в бухте «Омега».

Фото: Infotown/vk.com
Ольга Сурикова

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