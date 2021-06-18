19 сентября Севастополь выберет депутатов Госдумы

Выборы в Госдуму пройдут по всей стране

Президент РФ Владимир Путин вчера вечером подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября.

«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021», — говорится в тексте указа.

Отметим, что прошлые выборы в Госдуму прошли в сентябре 2016 года, тогда по мажоритарному округу от Севастополя прошел кандидата от партии «Единая Россия» Дмитрий Белик.

«Единая Россия» на выборах 2016 года набрала 53,78%, второй пришла ЛДПР с 15,3%, у коммунистов было 12%.

Помимо выборов депутатов Госдумы в Севастополе пройдут выборы в 8 муниципалитетов и довыборы депутата заксобрания по мажоритарному округу №6.

Отметим, накануне выборов в Севастополе сменился председатель горизбиркома им стала экс-юрист партии «Новые люди» Нина Фаустова, также был избран новый зам Александр Чмыхалов.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Госдумы РФ