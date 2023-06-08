Бюджет Севастополя за 2022 год оказался профицитный из-за неожиданных доходов

Депутаты заксобрания Севастополя приняли отчет городского правительства об исполнения бюджета за 2022 год.

Доходы городского бюджета в прошлом году составили – 72, 9 млрд рублей, расходы – 71, 2 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления составили всего 24,8 млрд рублей, что составляет 34 % от общего числа доходов.

По словам главы депфина Алексея Плотникова, бюджет в этом году оказался профицитным, а расходная часть бюджета исполнена на 89%.

«Профицит сложился потому что выросли собственные доходы, которые мы не ожидали, но получилось в силу определенных причин. Выросло население, которое мы не прогнозировали», — отметил Плотников.

Тем не менее, ряд депутатов отметил, что зависимость бюджета города от федеральной казны растет, а экономика города пока неспособна обеспечивать расходы Севастополя в полном объеме.

Напомним, депутаты заксобрания Севастополя во втором чтении приняли закон «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно опубликованному на сайте местного парламента документу прогнозируемый общий объем доходов бюджета города составит 70,8 млрд рублей, из них 45,6 млрд рублей – дотации из федерального бюджета. Объем расходов составит 75,3 млрд рублей. Дефицит бюджета города составит 4,5 млрд рублей.

Дмитрий Островский