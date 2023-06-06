Разрушена Каховская ГЭС

Сегодня под утро плотина Каховской ГЭС не выдержав тех повреждений, которые были ей нанесены ранее, обрушилась, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его данным, дамбу никто не подрывал, взрывов не было, это следствие предыдущих повреждений.

Тем временем вода уже начала топить целые острова, а в Херсонской области объявили об эвакуации. Также сообщается, что вода достигнет критического уровня через 5 часов.

Потенциально это принесет масштабные подтопления районов Херсонской области, которые находятся ниже по течению Днепра. Особенно на левом берегу.

Также высокий риск, что Запорожская АЭС может остаться без охлаждения.

Мэр Новой Каховки Леонтьев в комментариях рассказал, что упадет уровень воды выше в районе Запорожской АЭС, Каховского моря. «Очевидно, что вода в Северо-Крымский канал не сможет поступать в том объеме, в котором она поступала. Мы ежедневно 1,7 млн метров кубических поставляли в Крым, более 50 млн в месяц. Сейчас такая возможность будет перекрыта», — подчеркнул он.

Теперь для восстановления дамбы нужно строительство новой ГЭС.

Ольга Сурикова