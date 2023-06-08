«Золотой пляж» в Севастополе станет двухэтажным

На «Золотом пляже» в Севастополе в рамках грантовой поддержки строят теневую зону на габионах. Об этом на своей странице в соцсети рассказала глава управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.
По ее словам, над дикими непригодными для отдыха камнями появится деревянная площадка с теневым навесом, а также лежаки и летний кинотеатр.
«Здесь у нас в рамках грантовой поддержки был реализован проект по увеличению полезной площади пляжа. Изначально у нас здесь была каменная зона, абсолютно непригодная для отдыха, но теперь площадь увеличена, там будут стоять шезлонги и вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха», – рассказала она.
Работы планируется закончить к официальному началу пляжного сезона в Севастополе —к 15 июня, но скорее всего из-за сложности работ сроки сдачи будут передвинуты на 20 июня.
Ольга Сурикова