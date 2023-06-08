«Золотой пляж» в Севастополе станет двухэтажным

На «Золотом пляже» в Севастополе в рамках грантовой поддержки строят теневую зону на габионах. Об этом на своей странице в соцсети рассказала глава управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

По ее словам, над дикими непригодными для отдыха камнями появится деревянная площадка с теневым навесом, а также лежаки и летний кинотеатр.