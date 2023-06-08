Развожаев объявил опрос перед новой установкой инсталляции «Севастополю — 240 лет» 

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил разместить объемные буквы «Севастополю — 240 лет» на кольце между Фиолентовским и Камышовым шоссе.

Также севастопольцам показали и эскиз заранее. Опрос решили провести, видимо, учитывая прошлую реакцию горожан на похожую инициативу с установкой инсталляция на пл. Восставших.

Ссылка на опрос в Telegram-канале губернатора Севастополя. Голосование продлится до 20.00 сегодняшнего дня.

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Ольга Сурикова