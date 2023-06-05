Губернатор дал неделю на окончательную подготовку пляжей к летнему сезону

Готовность пляжей Севастополя к началу купального сезона составляет около 90%. Об этом доложил сегодня, 5 июня, в ходе аппаратного совещания и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.

Он рассказал, что на данный момент все заявки на проведение анализов и проб воды поданы, но пока температурный режим не позволяет брать эти анализы. Спасатели прошли обучение и готовы к работе, закуплено специальное оборудование. Сейчас, по его словам, идет благоустройство пляжных территорий.

Благодаря выделению грантов, на пляжах должно появится 17 детских площадок и 8 кинотеатров, добавил Горлов.

«Активная фаза должна закончится. К 15 июня все должно быть готово. А люди уже ходят на пляж. Можем наблюдать, что происходит на выходных. Все должно уже по полной программе быть готово, работать и убираться», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Он акцентировал внимание, что сейчас замечаний по подготовке к летнему сезону очень много, и заключил, что на данный момент, есть около недели, чтобы «дожать операторов» и к 15 июня официально открыть пляжный сезон в Севастополе.

Напомним, в Севастополе уже который год подряд пляжный сезон стартует с 15 июня.

Ольга Сурикова