«Золотой балке» разрешили застроить виноградники многоэтажками

На градсовете под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева утвержден мастер-план застройки 7 га виноградников «Золотой балки».

Там появятся многоквартирные дома малоэтажной застройки на 447 квартир, 12 элитных коттеджей, а также благоустроенная территория с бассейном и велодорожкой.

Рядом с ними город до конца 2024 года построит модульную начальную школу на 120 мест и модульный детский сад на 150 мест.

«Золотая балка» планирует обустроить улично-дорожную сеть, а именно три улицы, будет построена линия подземного газопровода и газораспределительная подстанция, модернизирована электроподстанция.

А вот с канализацией могут быть проблемы: от водоканала получены письма, что после строительства третьего гидроузла и напорного коллектора на КОС «Южные», получится канализовать эту территорию.

Не менее 5% квартир в рамках договора КРТ будет передана городу.

Территория комплекса будет открыта, любой желающий сможет попасть туда.

Напомним, в июне 2021 года «Золотая балка» выкупила у города этот участок виноградников площадью в 7 га, находящийся у нее в аренде, за 176 833 руб.

Дарья Тимофеева