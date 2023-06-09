Севастопольские регбисты взяли серебро на Всероссийских соревнованиях Регбийной школьной лиги

Команда из севастопольской школы № 3 заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по тэг-регби в рамках проекта Регбийная школьная лига, которые проходили 8-9 июня в Зеленограде.

Команда из ребят 2014-2015 года рождения стала одной из лучших в России. Всего в этой возрастной категории участвовало 14 команд из разных уголков страны. Тренирует ребят Александр Литвиненко.

Также в соревнованиях принимала участие команда из школы № 50 в возрастной категории 2012 – 2013 год рождения. Команда из этой школы заняла 15 строчку из 23 команд.

«Хочу отметить, что для большинства наших юных регбистов это первые соревнования за пределами Севастополя. И начать свой игровой путь с соревнований высокого уровня – это огромный стимул для дальнейших побед. И не смотря на занятое мест, эти соревнования останутся яркими воспоминаниями для детей», — отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Напомним, тэг-регби — это специальная бесконтактная разновидность регби, не требующая от игроков специфических навыков и специализированные подготовки. Чтобы остановить игрока — достаточно сорвать с него ленты, любые контакты и столкновения исключены.

В прошлом году решением Министерства просвещения модуль «тэг-регби» вошел в официальную школьную программу физической культуры.

Регбийная школьная лига Севастополя сформирована в 2020 году.