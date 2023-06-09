«Скифское золото» снова решили передать Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение предыдущей инстанции по делу о судьбе «скифского золота» из коллекции крымских музеев и постановил передать его Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт суда.

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд», — говорится в официальной информации.

Напомним, четыре музея – Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море».

В июне 2014 года коллекция должна была вернуться на полуостров, но после воссоединения Крыма с Россией свои права на нее заявила Украина.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама решил передать коллекцию Украине.

Но в январе 2017 года юристы крымских музеев подали апелляцию. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

Экспонаты оценочной страховой стоимостью 2 млн евро пока остаются в Нидерландах.

Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным и обратились в январе 2022 года с кассацией в Верховный суд Нидерландов.

Ольга Сурикова