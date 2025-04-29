Знакомьтесь, севастопольская федерация регби

Открываем цикл рассказов о городских федерациях разговором с директором Севастопольской Федерации регби, Наталией Самойленко. 2025 год стал историческим для нашего регби – впервые севастопольским игрокам были присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта» (КМС). По итогам Чемпионата ВМФ по регби на снегу (г. Мурманск, 24–27 января 2025 г.), где команда Черноморского высшего военно-морского училища заняла 3-е место среди 9 сильнейших коллективов. Героями турнира стали:Куликов Виталий, Баев Владислав, Устименко Дмитрий, Набоков Илья, Васильев Кирилл, Кондратьев Виталий, Мельников Денис, Лобырев Никита, Клименко Евгений, Павловский Анатолий. Тренер команды, региональный менеджер Фонда ФРР по развитию регби в Вооруженных Силах Борис Воронцов, подготовил спортсменов по своей системе и доказала свою эффективность.



Корреспондент: Наталия Сергеевна, какие ключевые события произошли в Федерации регби Севастополя в 2025 году?



Директор Федерации: Одно из значимых событий – это завершение пятого сезона Регбийной школьной лиги. За эти годы проект вырос из локальной инициативы в полноценную систему, охватывающую 18 школ города, это третья часть всех школ города и около 400 детей. Продолжением школьной лиги является студенческая лига, которая в этом году уже 24 апреля определит своих чемпионов третьего сезона. Особенно радует, что многие выпускники лиг продолжают карьеру в юношеских и взрослых командах, что подтверждает правильность выбранного пути.



Корреспондент: Сейчас наши спортсмены готовятся к насыщенной программе: победители Школьной лиги представят Севастополь на всероссийском этапе. Для школы №22 это особенно волнительно – в прошлом году они взяли «серебро», и теперь нацелены на золото; в Женском регби девушки до 18 лет их Спортшколы №5 в мае сыграют в Первенстве России в составе сборной города; осенью юниорки до 14 лет выступят в турнире «Краса регби» – это будет их дебют на всероссийском уровне; среди Мужских команд в июне определят сильнейших на Чемпионате города по пляжному регби, после чего будет принято решение об участии в Чемпионате ЮФО. Какие приоритеты развития Федерации на ближайший год?



Директор Федерации: Севастопольская городская Федерация регби преследует амбициозные планы:

Расширение географии участников Регбийной школьной лиги, что позволит привлечь больше юных спортсменов из разных районов и повысить конкурентоспособность турниров.

Дальнейшее развитие Студенческой лиги как важного этапа непрерывного спортивного роста и подготовки регбистов, обеспечивающего переход от школьного к взрослому уровню.

Продолжение активного сотрудничества с партнерами, что является надежной опорой для развития регби в городе, помогает организовывать соревнования

Популяризация регби среди населения Севастополя, повышение интереса к этому виду спорта посредством массовых мероприятий, турниров и информационных кампаний.

Укрепление позиций регби как вида спорта в городе, повышение его статуса и доступности для всех возрастных групп.

Наша философия – постепенный, но устойчивый рост. Мы не гонимся за громкими титулами, а создаём систему, где каждый ребёнок, подросток может полюбить регби и реализовать себя.

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