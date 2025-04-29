В Инкермане начался ремонт моста через речку Чёрную

Пока работы проводятся под мостом — дорожники очищают бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев успокоил автомобилистов: полного перекрытия моста не будет. Когда подрядчик приступит к работам на дороге, будет организовано реверсивное движение со светофором.
При этом дополнительным альтернативным объездом является Президентская дорога.
Во время диагностики были выявлены дефекты, которые влияли на безопасность дорожного движения. Это и нарушение изоляции деформационных швов, и нарушение защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, и локальное разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части.
В ходе ремонта подрядчик устранит все дефекты, заменит асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение.
Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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Ольга Сурикова
Фото: Развожаев/Telegram