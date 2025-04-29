В Севастополе утром произошло тройное ДТП на улице Вакуленчука

В Севастополе с 9 утра начались серьезные пробки в Гагаринском районе, причиной стали аварии с участием нескольких машин.

Водитель KIA на скорости выехал на встречку и врезался в ЗАЗ. Автомобиль по инерции отбросило вправо, где он столкнулся с Chevrolet.

Пассажир автомобиля ЗАЗ доставлена в больницу.

Все водители были трезвы.

Напомним, недавно в Севастополе произошло ДТП, в котором пострадали восемь детей из лагеря «Артек».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: УМВД России по Севастополю