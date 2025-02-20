Зима не отступает: в Крыму ожидаются снег и сильный ветер

По данным Крымского гидрометцентра, с 21 по 23 февраля на полуострове ожидается усиление ветра до 25 м/с, снег, местами сильный, гололедица. В такой ситуации возможны аварии на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов.

В МЧС просят водителей воздержаться от поездок в горные районы Крыма, по возможности ограничить проезды через Ангарский и Грушевский перевалы и быть предельно внимательными на дорогах. Дорога на Ай-Петри закрыта.

В случае возникновения чрезвычайно ситуации звоните 101 или 112.

Напомним, что в начале февраля в Крыму выпало аномальное количество осадков. Такого не было на полуострове 15 лет. Севастополь тоже увидел снег, но не в таких количествах.