Аномальный снегопад: Крым не видел такого 15 лет

В Крыму за сутки выпало рекордное количество снега. Такого не было на полуострове 15 лет, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Больше всего осадков зафиксировано в Белогорске — 23 мм (70% месячной нормы), в Симферополе — 6 мм, на Ангарском перевале — 11 мм. Высота снежного покрова в столице Крыма утром 7 февраля достигла 10 см — это третий рекорд за 50 лет.

«По статистике, в Симферополе 7-го февраля снежный покров бывает примерно 1 раз в 2-3 года. Рекорды по сугробам для этого дня принадлежат 1976 и 1992 годам, когда было 11 см. В век глобального потепления, в 2010 году, было столько же, как и сегодня — 10 см», — пишет Евгений Тишковец.

По прогнозу, морозы и снег сохранятся весь февраль, ожидаются кратковременные осадки, возможен ледяной дождь. Новый циклон принесёт метели. Потепление до +10°С наступит не раньше марта.

Из-за снегопада в Крыму закрыли три региональные дороги в районе Грушевки и Судака. Движение восстановят после расчистки трасс.

Фото: Крымавтодор

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Евгения Павлова