К Ласточкиному гнезду добавят новый маршрут прохода

С 1 марта добавится новый маршрут прохода к замку Ласточкино гнездо. Маршрут стал на 5 минут короче, оборудован навигацией, пандусами для маломобильных граждан и местами отдыха со скамейками и навесами. Это связано с тем, что на территории бывшего санатория «Жемчужина» в Гаспре начинается строительство большого гостиничного комплекса.
Автомобилисты могут воспользоваться привычной парковкой. Оттуда следует спуститься вниз по указателям, пройти вдоль дороги в сторону от Ялты, свернуть перед остановкой «Санаторий „Жемчужина“» и продолжить путь через парковую зону.
Пассажирам общественного транспорта нужно выйти на остановке «Санаторий „Жемчужина“» и двигаться по парковой зоне к замку.
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Евгения Павлова
Фото: ООО УК «Визант Групп»