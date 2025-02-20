К Ласточкиному гнезду добавят новый маршрут прохода

С 1 марта добавится новый маршрут прохода к замку Ласточкино гнездо. Маршрут стал на 5 минут короче, оборудован навигацией, пандусами для маломобильных граждан и местами отдыха со скамейками и навесами. Это связано с тем, что на территории бывшего санатория «Жемчужина» в Гаспре начинается строительство большого гостиничного комплекса.

Автомобилисты могут воспользоваться привычной парковкой. Оттуда следует спуститься вниз по указателям, пройти вдоль дороги в сторону от Ялты, свернуть перед остановкой «Санаторий „Жемчужина“» и продолжить путь через парковую зону.

Пассажирам общественного транспорта нужно выйти на остановке «Санаторий „Жемчужина“» и двигаться по парковой зоне к замку.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Евгения Павлова

Фото: ООО УК «Визант Групп»

