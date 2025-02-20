Крымчанин осуждён на 18 лет за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Крыма приговорил 32-летнего жителя Ленинского района к 18 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Крыма.

Суд установил, что мужчина, не согласный с проведением специальной военной операции, в июне 2023 года вступил в сообщество в соцсетях, связанное с украинской разведкой. По заданию кураторов, осенью 2023 года он передал координаты военных объектов в Феодосии, за что получил деньги.

Его преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, иностранца, проживавшего в Севастополе, приговорили к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Украины.

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Евгения Павлова