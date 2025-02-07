300 сотрудников «Чистого города» расчистили и обработали пешеходные зоны от снега и наледи

В Севастополе на смену теплым зимним дням пришел снег, морозы и гололедица на дорогах. Сотрудники «Чистого города» с шести утра тщательно посыпали тротуары, лестницы песко-соляной смесью. Расчищали от наледи и снега пешеходные зоны — всё, чтобы севастопольцы комфортно и без происшествий добрались до работы, а юные горожане в школы и детские сады.

Посыпку и расчистку, на вверенной предприятию территории, выполняли с самого утра 300 человек. Уже более 20 тонн специальной смеси израсходовано на обработку пешеходных путей в Гагаринском, Ленинском районах и на Корабельной стороне Севастополя.

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Евгения Павлова