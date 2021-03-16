Журавлев поблагодарил организаторов выставки в честь Василия Ланового

Жизнь Ланового была постоянно связана с Севастополем



Севастопольцев приглашают в академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского на выставку, посвященную жизни и деятельности выдающегося актера театра и кино Василия Ланового. Вице-спикер заксобрания Илья Журавлев не пропустил такое значимое для города мероприятие и присутствовал на открытии, сообщает городское отделение ЛДПР.

«Василий Семенович – артист с большой буквы, эпоха, история нашей страны, на его творчестве воспитано ни одно поколение людей, а жизнь его была постоянно связана с Севастополем и Крымом. Я был лично знаком с выдающимся актером и выражаю огромную благодарность организаторам выставки за ее создание», — прокомментировал Илья Журавлев.

Посетители выставки увидят фотоматериалы с поездок Василия Ланового в Севастополь, знаковых мероприятий, в которых принимал участие деятель искусства. А также ознакомятся с личными вещами артиста: его нагрудными знаками, книгами и записными книжками.

СПРАВОЧНО:

Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.

В 1947 году Лановой начал заниматься в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа, где получил первые уроки сценического мастерства.

В 1951 году на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов Лановой и будущий режиссер Таланкин были награждены грамотами.

Окончил школу с золотой медалью. В 1953 году поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там всего полгода. Затем поступил в Театральное училище имени Б. Щукина.

Еще во время учебы в 1954 году снялся в своем первом фильме «Аттестат зрелости», а в 1956 году сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин».

Признанный мастер художественного слова. Его творческие программы включают поэзию А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяковского, О. Берггольц, А. Пушкина и других.

В 1983 году написал книгу «Счастливые встречи», а в 2004 году — книгу «Летят за днями дни».

С 1985 года преподавал на кафедре сценической речи в Театральном институте имени Б. Щукина. Был профессором и заведующим этой кафедрой (1995).

Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».

2 января 2021 года актер был госпитализирован с пневмонией.

28 января Лановому стало хуже, его перевели в реанимацию из-за возникших осложнений и подключили к аппарату ИВЛ, актер пережил клиническую смерть, однако спасти его не удалось. Василий Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве.

Напомним, в 2020 году он по традиции приехал в наш город в годовщину «Русской весны» и принял участие в акции «Сад памяти». В парке Победы легендарный актер посадил миндальное дерево и пояснил, почему это сделал: «Я люблю Севастополь! Для меня это самый великий город нашего русского героизма».