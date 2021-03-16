В Севастополе 34 человека заболели коронавирусом за сутки

Всего заболели 12 675 человек с начала пандемии

В Севастополе по состоянию на утро 16 марта зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

42 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 675 человек. В настоящий момент выздоровели 11 748 человек, 537 умерло.

Под наблюдением находится 617 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.