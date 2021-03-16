В Севастополе задержали «гастролера» за мошенничество с крупной купюрой

Он забыл про камеры
В Севастополе задержали жителя Краснодарского края, установив его причастность к хищению денег обманным путём. Видео с его манипуляциями с купюрой в пять тысяч рублей попала на камеры видеонаблюдения.
Как стало известно, пишет пресс-служба городского УМВД, во время покупки на небольшую сумму в одном из пунктов быстрого питания посетитель продемонстрировал продавцу 5-тысячную купюру, которую он якобы приготовил для оплаты и начал искать разменную мелочь.
Пока отвлекаемая разговорами сотрудница торговой точки готовила сдачу, он незаметно спрятал крупную банкноту, забрал с нее сдачу и ушел.
На своих пяти тысячах он «заработал» 4830 рублей, которые успел быстро потратить.
В отношении него возбуждено уголовное дело за «Мошенничество».
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и использование подложных документов.
Напомним, в Севастополе оперативники задержали мужчину за мошенничество, совершённое под предлогом оказания помощи пенсионеру. Он взял у старика 5 тысяч, чтобы купить продуктов, и скрылся.
Видео: пресс-служба УМВД России в Севастополе
Ольга Сурикова