«Я люблю Севастополь!» Не стало Василия Ланового

В парке Победы растет миндаль, посаженный Василием Семёновичем

Василий Лановой в Херсонесе

Народный артист СССР Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Ранее у него диагностировали COVID-19. О смерти артиста сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram.

«Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть… Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память», — написал московский мэр.

СМИ писали, что в начале января у Василия Ланового был подтвержден диагноз коронавирус, он лежал в больнице. К вечеру 28 января его состояние ухудшилось, и ближе к ночи его не стало.

Отметим, что Василий Лановой часто посещал и очень тепло о нем отзывался. Он называл его «самым великим городом нашего русского героизма».

Во время своего концерта «Спасибо за верность, потомки!» в нашем городе в октябре 2018 года артист заявил, что Севастополь – патриотическое сердце России, где наиболее крепки традиции ее защитников и подвижников, воспитания молодежи в духе преданности Родине. Зал его встречал, стоя, под бурные аплодисменты.

«Земля Севастополя для русского человека – святая, так было и так будет всегда! И кто бы ни покусился на нее, будет изгнан с позором. Героев занесут на скрижаль славы, а завоеватели исчезнут во мраке беспамятства. Свидетельство тому мы все», — такими словами приветствовал зрителей Лановой.

В 2020 году он по традиции приехал в наш город в годовщину «Русской весны» и принял участие в акции «Сад памяти». В парке Победы легендарный актер посадил миндальное дерево и пояснил, почему это сделал: «Я люблю Севастополь! Для меня это самый великий город нашего русского героизма».

Фото: пресс-служба музея заповедника «Херсонес Таврический»

Ольга Сурикова