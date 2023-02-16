В Севастополе зафиксировано историческое событие: снижена официальная стоимость кв. метра жилья

«Впервые стоимость квадратного метра снижается», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания правительства.

В соответствии с проектом постановления стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Севастополе на 2023 год составляет 137 55 рублей.

В прошлом году цена уже достигала 143 378 рублей.

Докладчик по данному вопросу и.о. директора Департамента капитального строительства Игорь Ахмедов подчеркнул, что показатель выводился на основании статистики и средней цене квадратного метра за четвертый квартал 2022 года, по информации застройщиков и агентств недвижимости.

«Дрогнули севастопольские застройщики, но не сильно», — прокомментировал губернатор.

На что Ахмедов подтвердил, что застройщики стали соглашаться на снижение цены квадратного метра при покупкой городом жилья для соцкатегорий населения.

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Ольга Сурикова