Жителям сельской местности Севастополя могут снизить стоимость проезда

Жители севастопольских сел не готовы мириться с повышением цен на проезд. В дептрансе согласны, что тариф на проезд должен быть единым на всей территории города.

Как уже сообщалось, в Севастополе с 23 января подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь тариф в пригородных автобусах составляет 2,4 рубля за пассажиро-километр при оплате ЕГКС и 3 рубля — при наличном расчете или оплате банковской картой. В итоге на некоторых маршрутах цена поездки в одну сторону достигает 130 рублей.

При этом и.о. замгубернатора Павел Иено согласен, что проживающие в сельской местности не должны платить за проезд больше, чем в городе, пишет ForPost.

«Такая дискуссия идет, и мое мнение — что необходимо применить единый тариф на всей территории города федерального значения… И на комиссии заксобрания мы это обсуждали, и Михаилу Владимировичу <Развожаеву> я докладывал. Наверное, учтем все эти замечания уже при установлении новой маршрутной сети», — подчеркнул он.

Обновление маршрутной сети и заключение новых контрактов с перевозчиками запланировано уже на этот год.

«Постараемся запустить больше государственных автобусов в сельскую местность и за счет этого взять эту нагрузку на себя. Это дорого, это тяжело, но, наверное, это правильно», — считает Иено.

На городской бюджет в таком случае ляжет еще одна нагрузка, с учетом, что уже сейчас для 29 категорий предусмотрены льготы на проезд. И на бесплатную перевозку всех этих граждан заложено около 800 млн рублей. В процентном соотношении, это 40–50% всех пассажиров общественного транспорта.

Ольга Сурикова