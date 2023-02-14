Разведка США считает, что Украина пока не может наступать на Крым

Американская разведка считает, что Украина пока не сможет организовать наступление на Крым, а в конфликте наступает «поворотный момент», сообщает The Washington Post
Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.
Вашингтон ожидает переломного момента весной, когда, как считает американская сторона, Россия начнет наступление, а Украина — «контрнаступление с целью вернуть потерянные территории».
Как сообщают американские журналисты, опытные военные эксперты видят широкий спектр возможных исходов в ближайшие месяцы, подчеркивая, насколько неустойчивой является ситуация.
«Неясно, чем это закончится. Закончится ли это урегулированием путем переговоров? Затянется ли это, и мы увидим какую-то версию замороженных конфликтов, которые мы видим в других местах?» — отмечает Сет Джонс, директор программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований.
Напомним, в Севастополе впервые судили военных за отказ участвовать в боевых действиях в зоне СВО.
Дмитрий Островский