Разведка США считает, что Украина пока не может наступать на Крым

Американская разведка считает, что Украина пока не сможет организовать наступление на Крым, а в конфликте наступает «поворотный момент», сообщает The Washington Post

Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.

Вашингтон ожидает переломного момента весной, когда, как считает американская сторона, Россия начнет наступление, а Украина — «контрнаступление с целью вернуть потерянные территории».

Как сообщают американские журналисты, опытные военные эксперты видят широкий спектр возможных исходов в ближайшие месяцы, подчеркивая, насколько неустойчивой является ситуация.