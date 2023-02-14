В Севастополе коммерсант провернул схему с обманом агрофирмы почти на два миллиона рублей

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, 33-летний житель Севастополя, являясь гендиректором коммерческой организации, специализирующейся на производстве металлических изделий, договорился с местной агрофирмой об изготовлении и поставке почти 8 тысяч опор для виноградников на общую сумму более 2,3 миллионов рублей. По условиям достигнутого соглашения, большую часть суммы, около 2 миллионов рублей, он должен был получить в качестве аванса и перечислить предприятию для поставки металла, используемого при изготовлении виноградных опор.

Однако на его фирму наложен арест за неуплату налогов, и контракт он не собирался выполнять. Обвиняемый подготовил и предоставил счет на оплату 1,97 млн рублей, а после зачисления аванса и последующего перевода на счет поставщика металла, аферист с помощью системы удаленного доступа к интернет-банкингу отменил транзакцию и похитил денежные средства, перечислив их на банковские счета своих родственников под видом выплаты зарплаты. На самом деньгами он воспользовался сам.

С предъявленными ему обвинениями мужчина не согласился.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ольга Сурикова