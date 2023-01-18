В правительстве Севастополя еще раз подтвердили неминуемость повышения стоимости проезда

В ходе заседания правительства Севастополя первым был заслушан доклад вице-губернатора Павла Иено о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.
Он еще раз упомянул, что такая мера вызвана необходимостью индексировать зарплаты водителям, а также учитывать возросшие цены на запчасти и ГСМ.
«Повышение тарифов позволит обеспечить минимальный уровень возмещения затрат предприятий, связанных с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров», — отметил Иено.
По его словам, в Севастополе оставался самый низкий тариф во всем ЮФО. Ближе всех по цене были крымские соседи, но и у них с февраля запланировано повышение.
Экономически обоснованный тариф, подчеркнул чиновник, сейчас составляет 43 рубля.
Повышение не затронет только льготные категории граждан. Но при этом 40% от всего пассажиропотока в городе это льготники.
Напомним, как уже сообщалось, в Севастополе с 23 января стоимость проезда будет составлять 30 рублей и 26 по карте ЕГКС.
Ольга Сурикова