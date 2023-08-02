Жителя Севастополя будут судить за растление 18 школьниц

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению 41-летнего мужчины в совершении преступлений против половой неприкосновенности 18 несовершеннолетних.

Установлено, что обвиняемый зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем и с августа 2020 года начал инициативно знакомиться и переписываться со школьницами из разных регионов России. Он вел беседы на непристойные темы, направлял девочкам снимки порнографического характера и склонял их к таким же ответным поступкам.

Как пишет пресс-служба регионального управления Следкома, выявлено 34 эпизода совершения таковых преступлений в отношении девочек.

Всего потерпевшими по делу признаны 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет, проживающих в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия, Красноярском крае.

Расследование уголовного дела завершено.

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Ольга Сурикова