В Госдуме будут выделять гранты на организацию досуга сельской молодежи

Для молодежи сельских территорий необходимо создать новые возможности. Об этом Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил во время Ежегодного слета Молодежной организации ЛДПР, который традиционно проходит в Подмосковье.

Ежегодный слёт Молодёжной организации ЛДПР объединил порядка 120 членов Молодёжной организации, руководителей волонтёрских центров и активистов из 89 субъектов Российской Федерации, в том числе из ДНР и ЛНР

«К сожалению, сельская местность не может обеспечить высокий уровень жизни, самореализацию, комфорт и возможности для воспитания детей. ЛДПР поможет молодым людям из посёлков и малых городов раскрыть свой потенциал. Мы поддержим молодёжные инициативы на селе, связанные с развитием своей Родины, патриотическим воспитанием, творческим потенциалом молодёжи, спортом», – пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

ЛДПР будет помогать не только средствами гранта, но и консультациями и поддержкой.

В ЛДПР считают, что следует пересматривать работу домов культуры и библиотек.

Реализовать свой социально значимый проект, который поможет развитию родного края, запустить свой стартап, провести ряд образовательных мероприятий и многое другое возможно с поддержкой ЛДПР.

«Фракция Севастопольского отделения ЛДПР уделяет много внимания развитию спорта, досугу и проведению культурных мероприятий в городе, чтобы наши дети проводили время не «в телефонах», а в общении со сверстниками. Наши партийцы регулярно проводят творческие мероприятия в библиотеках Балаклавы, Северной стороны, села Орловка. Инициатива ЛДПР, направленная на поддержку молодежи в селах, даст возможность молодым людям проявить себя», — уверен вице-спикер заксобрания в Севастополе, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев.

Принять участие в конкурсе смогут молодые люди от 18 до 35 лет включительно.

Подробности можно узнать в Севастопольской молодежной организации ЛДПР на Большой Морской, 32.