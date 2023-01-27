Крымчанин скрывался 6 лет в монастыре от суда за растление падчерицы

Житель Керчи, скрывавшийся 6 лет от следствия, предстанет перед судом по обвинению в преступлениях сексуального характера против падчерицы. Он обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия.

Как сообщает пресс-служба Следкома, с 2016 по 2017 годы мужчина в отсутствие сожительницы совершал преступления полового характера в отношении своей падчерицы. На момент первого эпизода девочке исполнилось 8 лет. После того, как запуганный ребенок спустя время рассказал об ужасающих фактах маме, ее сожитель скрылся.

Следователи-криминалисты изучали социальные сети, где выявили страницу пользователя, похожего на подозреваемого. Однако этот мужчина носил длинную бороду и по снимкам – проживал в одном из монастырей полуострова.

Следователями и оперативниками скрывавшийся керчанин, проживавший все эти года на указанной территории в качестве рабочего, был задержан.

Свою вину мужчина признал полностью, сказав, что сразу понял – почему за ним пришли. Судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время.

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Ольга Сурикова