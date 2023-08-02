ВСУ атаковали военный корабль, сопровождающий гражданское судно

Ночью украинские военные вновь попытался атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в Черном море, сообщает Минобороны.

Украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, отметили в министерстве.

Напомним, 25 июля украинские надводные беспилотники попытались нанести удар по кораблю Черноморского флота «Сергей Котов». Корабль выполнял задачи «по контролю судоходства» в 370 км от Севастополя.

Во вторник, 1 августа, в ведомстве заявили о попытке ВСУ атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков». Корабли патрулировали акваторию в 340 км юго-западнее Севастополя.

Также вчера ВСУ попытались атаковать гражданские суда.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА Новости