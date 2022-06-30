Жительницу Севастополя обманул мошенник при покупке пиявок в Интернете

Женщина потратила на несуществующих пиявок 9 тысяч рублей

Полицейские Севастополя задержали мошенника из Краснодарского края, который выставил в интернете фейковое объявление о продаже медицинских пиявок.

К правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала,что увидела в интернете объявление и решила воспользоваться услугами интернет-«Дуремара». Женщина перечислила ему 9 тысяч рублей, но лечебных червей не получила.

«Ранее судимый злоумышленник с целью обмана доверчивых граждан размещал на одной из популярных интернет-площадок фейковые объявления о продаже медицинских пиявок», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские Севастополя ранее задержали жителя Краснодара, подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Он выставлял объявления несуществующих у него деталей к велосипеду.

Ольга Сурикова