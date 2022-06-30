В Севастополе по сравнению с другими регионами снизился среднедушевой доход

В Севастополе отмечена слабая активность в реальном секторе экономики и снижение уровня среднедушевых денежных доходов населения в 2021 году по отношению к среднему значению по России. Об этом сообщает контрольно-счетная палата Севастополя.

«За период 2017–2021 годов бюджетная дотационность была на среднем уровне – 36,6 % и снизилась в 2021 году на 14,9 процентного пункта по сравнению с уровнем 2017 года.

В 2021 году город Севастополь получил 6 видов дотаций, 45 видов субсидий, 23 вида субвенций, 25 видов иных межбюджетных трансфертов общим объемом 43,5 млрд рублей.

Анализ социально-экономического развития города Севастополя показал снижение уровня среднедушевых денежных доходов населения в 2021 году к среднему значению по Российской Федерации до 83,1 % (на 5,1 процентного пункта по сравнению с 2017 годом)», — отмечает Наталья Середа, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Севастополя.

В справке от КСП говорится, что экономикообразующими секторами Севастополя являются: операции с недвижимостью, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение и оптовая и розничная торговля

«На долю государственного управления в городе Севастополе приходится в среднем 17,4 % создаваемой добавленной стоимости в структуре валового регионального продукта, в то время как по России данное значение в среднем составляет 5,8 % за тот же период.

Таким образом, прослеживается слабая активность в реальном секторе экономики, что обусловило наращивание сферы государственного управления и торговли», — подчеркивает Середа.

Те менее в КСП отмечают, что уровень валового регионального продукта на душу населения города Севастополя к среднему значению по России по сравнению с 2017 годом увеличился на 3 процентных пункта и достиг 46,1 %.

Данный рост показывает, что город Севастополь может стать перспективным регионом, что подтверждается снижением уровня дотационности, ввиду концентрации финансовых потоков.

Напомним, Севастополь по итогам 2021 года потерял 5 позиций в рейтинге социально-экономического положения регионов.

Дмитрий Островский