Знак доброй воли: ВС России покинули остров Змеиный

Следующий шаг за Украиной
Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны.
«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь «невозможностью» вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории.
Напомним, в Севастополь 26 февраля привезли украинских военных сдавшихся в плен на острове Змеиный.
Ольга Сурикова