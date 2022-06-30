Знак доброй воли: ВС России покинули остров Змеиный

Следующий шаг за Украиной

Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь «невозможностью» вывоза зерна из-за контроля российскими войсками. В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории. Напомним, в Севастополь 26 февраля привезли украинских военных сдавшихся в плен на острове Змеиный.

Ольга Сурикова