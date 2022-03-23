Происшествия

Мошенник из Краснодара задержан за мошенничество в Севастополе

23-03-2022
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Севастопольские оперативники выезжали в командировку

Полицейские Севастополя задержали 21-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в дистанционном мошенничестве.

Оперативники установили, что задержанный решил воспользоваться обнаруженным в соцсети   объявлением о поиске рамы к скутеру.

Он написал человеку, разместившему это объявление, что готов продать ему необходимую запчасть за 24000 рублей, хотя в наличии ее не имел.

«Чтобы ввести в заблуждение свою жертву, мошенник отправил ему поддельную копию удостоверения личности и сообщил банковский счет для внесения предоплаты», — говорится в сообщении пресс-службы городского УМВД.

Личность мошенника была установлена и в Краснодаре сотрудники севастопольской полиции задержали его.

Задержанный признался в содеянном и рассказал, что совершил мошенничество, надеясь, что удастся избежать ответственности.

На него заведено уголовное дело за мошенничество, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова

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