Мошенник из Краснодара задержан за мошенничество в Севастополе

Севастопольские оперативники выезжали в командировку

Полицейские Севастополя задержали 21-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в дистанционном мошенничестве.

Оперативники установили, что задержанный решил воспользоваться обнаруженным в соцсети объявлением о поиске рамы к скутеру.

Он написал человеку, разместившему это объявление, что готов продать ему необходимую запчасть за 24000 рублей, хотя в наличии ее не имел.

«Чтобы ввести в заблуждение свою жертву, мошенник отправил ему поддельную копию удостоверения личности и сообщил банковский счет для внесения предоплаты», — говорится в сообщении пресс-службы городского УМВД.

Личность мошенника была установлена и в Краснодаре сотрудники севастопольской полиции задержали его.

Задержанный признался в содеянном и рассказал, что совершил мошенничество, надеясь, что удастся избежать ответственности.

На него заведено уголовное дело за мошенничество, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова