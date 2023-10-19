Жительнице Севастополя за подъездно-собачий конфликт грозит два года тюрьмы

Внезапный конфликт между двумя женщинами перерос в угрозы расправой и закончился привлечением к уголовной ответственности одной из них.

Одним ранним утром местная жительница провожала свою дочь в школу и заодно решила выгулять собаку. В этот момент из соседней квартиры вышла 50-летняя женщина с сыном и, увидев, что чужой пес обнюхивает ее ребенка, пнула питомца ногой, который от удара скатился по ступенькам вниз.

Хозяйка собаки сделала замечание соседке, однако та стала грубить, толкнула сначала ее дочь, а затем саму женщину. От внезапного толчка потерпевшая потеряла равновесие и, соскользнув по ступенькам вниз, упала на лестничной клетке. На этом дебоширка не остановилась: она набросилась на соседку, стала ее душить руками, угрожая при этом расправой, а затем скрылась.

Участковые задержали подозреваемую, в отношении нее возбуждено уголовное за угрозу убийством. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова