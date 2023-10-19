Севастопольские девушки-боксеры завоевали две медали и вошли в сборную России

Севастопольские девушки-боксеры София Кулаева и Анастасия Тюнина завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях среди девушек и юниорок «Олимпийские надежды», которые прошли в Серпухове.



София Кулаева взяла золото в весовой категории 57 кг в возрасте 17-18 лет, Анастасия Тюнина завоевала серебро в категориях 46 кг и 15-16 лет.



В турнире приняли участие 149 девушек и 117 юниорок из 43 регионов страны.

По итогам соревнований обе спортсменки, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №4, вошли в состав сборной России 2024.

Напомним, Исрафил Исламов завоевал золотую медаль Первенства Европы по боксу, бои которого проходили в Евреване.