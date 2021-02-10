Драка из-за парковки обернется севастопольцу уголовным делом

Ему грозит до трех лет тюрьмы

В Севастополе задержан мужчина за драку и причинение вреда здоровью местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Двое мужчин не поделили парковочное место и решили померятся кулаками.

Житель Севастополя приехал навестить свою родственницу и припарковал автомобиль возле многоквартирного дома. Это не понравилось местному жильцу, и он попросил гостя переставить транспортное средство.

Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая закончилась кулачным боем.

Недовольный жилец многоэтажки оказался потерпевшим и обратился в медицинское учреждение и полицию.

Второй участник теперь задержан, на него заведено уголовное дело за «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе пассажиры подрались за такси, один из них потерял сознание и вынужден был обратиться за медицинской помощью и в полицию.

Ольга Сурикова