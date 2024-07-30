Жительница Симферополя извинилась за оскорбление крымской татарки

Крымчанка Абдурагимова Наталья Игоревна в пьяном виде на парковке оскорбила крымскую татарку и допустила в отношении нее и национального флага крымских татар оскорбительные высказывания.

Абдурагимова привлечена к ответственности, материалы направлены в суд, сообщил автор канала «Крымский Смерш».

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«В нашем российском многонациональном Крыму мы не допустим оскорблений по национальному признаку, мы все россияне и все живём на одной земле, здесь не место шовинизму, это мы пресекаем быстро и строго», — говорится в соцсети, разместившей видео с извинениями женщины.

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Ольга Сурикова