В Симферополе стоматологу угрожали «высылкой» и желали «сдохнуть» из-за флажка в автомобиле

В Сети появилось видео, на котором жительница Симферополя оскорбляет целый народ из-за крымско-татарского флажка на лобовом стекле автомобиле.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, новости», видно, как обвешанная золотом с нательным крестом, предположительно, нетрезвая женщина произносит монолог, на три четверти состоящий из мата и слов ненависти.

Претензии были направлены и к флажку, и к владелице автомобиля, и ко всему ненавидимому ею народу.

«Я сняла твой флажок, — говорит она, направив на автомобиль смартфон. — Сняла твой, *****, уродский, *****, вот этот татарванский, *****, флажок».

«И кто разжигает межнациональную рознь?» — спрашивает девушка в автомобиле.

«Я вас ненавижу, не-на-ви-жу, — отвечает женщина, тыча средним пальцем. — И вас скоро отсюда выселят!».

Слова объекта ее ненависти о том, сколько она уже наговорила, действия не оказали.

«Я тебе сделаю, *****, у меня есть люди, поверь мне, и ты сдохнешь», — продолжает она.

На это собеседница пожелала ей здоровья. В ответ прилетела очередная порция мата.

Как выяснил Telegram-канал, высылкой угрожали детскому стоматологу из Симферополя. Она опубликовала несколько роликов в соцсети и выразила надежду, что женщину проверят на разжигание межнациональной розни.

На официальном сайте Республики Крым сказано, что флаг крымских татар представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой (тамга) в верхнем левом углу. Именно такой маленький флаг и был размещен на лобовом стекле машины.

Отметим, что женщина со смартфоном нарушила вдобавок несколько статей Конституции Республики Крым — в частности, в ней установлены три государственных языка: русский, крымско-татарский и украинский, — и Основного закона Российской Федерации.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот кадра видео Telegram-канала «Осторожно, новости»

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