В Симферополе пособник украинских спецслужб, подорвавший автомобиль в Крыму, получил 14 лет тюрьмы

В Симферополе пособник украинских спецслужб признан виновным в покушении на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области.
Следствием установлено, что уроженец Винницкой области, проживавший в Симферополе, по заданию куратора СБУ организовал покушение на убийство троих должностных лиц ВГА Запорожской области. Ему было обещано вознаграждение в $10 тысяч, которые должны были поступить на счет одного из его родственников в Украине.
Взрывной механизм был установлен под газовый баллон автомобиля и приведен дистанционно в действие утром 19 июня 2023 года во время движения авто по Евпаторийскому шоссе. В результате троим сотрудникам ВГА Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения.
Приговором суда он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщили в Следкоме.
Читайте также: ФСБ предотвратила подрыв машины главы Крыма Сергея Аксенова
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова