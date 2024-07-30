В Симферополе пособник украинских спецслужб, подорвавший автомобиль в Крыму, получил 14 лет тюрьмы

В Симферополе пособник украинских спецслужб признан виновным в покушении на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области.

Следствием установлено, что уроженец Винницкой области, проживавший в Симферополе, по заданию куратора СБУ организовал покушение на убийство троих должностных лиц ВГА Запорожской области. Ему было обещано вознаграждение в $10 тысяч, которые должны были поступить на счет одного из его родственников в Украине.

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Взрывной механизм был установлен под газовый баллон автомобиля и приведен дистанционно в действие утром 19 июня 2023 года во время движения авто по Евпаторийскому шоссе. В результате троим сотрудникам ВГА Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения.

Приговором суда он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщили в Следкоме.

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Ольга Сурикова