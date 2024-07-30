Уроженец Чебоксар воровал кроссовки в спортивном магазине Севастополя

В Севастополе задержан приезжий мужчина за кражи из магазина спортивной обуви, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

Он возвращался в магазин спортивных товаров несколько раз, и каждый раз менял украденные кроссовки на новые.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Мужчина мерял новые кроссовки и в них же уходил. Спустя какое-то время он вернул похищенную пару обуви. Вместо них он выбрал другую модель спортивной обуви, и на этот раз ушел уже в ней.

После обращения директора магазина в полицию установили, что этим занимался 25-летний уроженец Чебоксар, приехавший в Севастополь на заработки.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за кражу. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Читайте также: В Севастополе семейная пара промышляла кражами в детскую коляску

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова