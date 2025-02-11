Жительница Севастополя стала участницей целого спектакля, когда у нее украли пенсию

В Севастополе женщина увидела, что 73-летняя бабушка снимает пенсию и решила завладеть ее деньгами. Как только жертва вышла на улицу, она вытащила из суки кошелек с 17 тысячами рублей.

Но пенсионерка почувствовала, что сумка стала легче, и забила тревогу. Чтобы отвести подозрения, воровка разыграла целый спектакль: предложила помочь найти кошелек и незаметно подкинула его обратно в сумку. И пожилая женщина успокоилась и уже только дома обнаружила, что ее портмоне пустое.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Севастополе мужчина и женщина обворовали доверчивую пенсионерку.

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Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai