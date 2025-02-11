В Севастополе 78 классов переведены на дистант

За прошедшую неделю в Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ были предприняты шаги по временному прекращению очного обучения в некоторых классах, сообщает Роспотребнадзор.

В Республике Крым в 51 школе на дистанционном обучении находились 183 класса. В 18 детских садах закрыта 42 закрывалось 59 групп.

В Севастополе в 28 школах на дистанционном обучении находилось 78 классов.

В ведомстве подчеркнули, что грипп и ОРВИ опасны, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний. Рекомендуется не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

Также необходимо соблюдать следующие профилактические меры: в период подъёма уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю/t.me/rospotrebnadzor_crimea