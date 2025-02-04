Бонни и Клайд по-севастопольски. Парочка воришек обобрала доверчивую пенсионерку

35-летняя дама и её 38-летний кавалер, уже имевшие опыт воровства, заметили пенсионерку и решили заработать «по-быстрому».

Они проследили за ней до дома. Девушка представилась соцработницей и начала отвлекать женщину разговорами о здоровье и социальной поддержке. Тем временем её напарник пробрался в квартиру через незапертую дверь и вынес два золотых креста, пять колец, четыре цепочки, три кулона, 20 тысяч рублей и 100 долларов.

Когда домой вернулась дочь пенсионерки, она обнаружила пропажу золотых изделий и денег и обратилась в полицию.

Преступниками оказалась парочка возлюбленных из Рязани. Им грозит до шести лет лишения свободы по статье «Кража».