Севастополец оштрафован за дискредитирующие ВС России посты в соцсетях

Житель Севастополя написал пост в чате, содержание которого дискредитировало Вооруженные Силы РФ и подрывало авторитет органов государственной власти, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Автором высказываний оказался 43-летний работник одной из городских строительных организаций. Он был задержан силовиками.
В отношении задержанного полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
По решению суда Ленинского районного суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Напомним, в Севастополе недавно был задержан 51-летний местный житель за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации
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Ольга Сурикова
Видео: пресс-служба УМВД России в Севастополе