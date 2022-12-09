Жительница Севастополя пыталась отрезать ухо сожителю

В Севастополе на женщину заведено за причинение вреда здоровью своему сожителю, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Звонок в полицию поступил ночью. Телесные повреждения получил 48-летний мужчина.

Выяснилось, что в ходе семейной ссоры 54-летняя женщина ударила несколько раз своего сожителя, а затем кухонным ножом повредила ему часть уха.

Фигурантка находится на подписке о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, недавно сообщалось, что один из романтических ужинов в Севастополе закончился ударом ножа в грудь женой мужу.

Ольга Сурикова