В Севастополе в этом году в Новый год не будет концерта на площади Нахимова

В Севастополе на Новогодние праздники решили отказаться от массовых концертов и приглашения звезд. Об этом рассказал на эфире на телеканале «СТВ» губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что устраивать в этом году массовые новогодние гуляния и концерты на площадях, даже с участием местных коллективов было бы неуместным.