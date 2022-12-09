В Севастополе в этом году в Новый год не будет концерта на площади Нахимова

Город Скоро Новый год
09-12-2022
Комментариев нет

В Севастополе на Новогодние праздники решили отказаться от массовых концертов и приглашения звезд. Об этом рассказал на эфире на телеканале «СТВ» губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что устраивать в этом году массовые новогодние гуляния и концерты на площадях, даже с участием местных коллективов было бы неуместным.

«Средства, которые пришлось бы потратить на эти действия, мы найдем, как по-другому потратить», – отметил Развожаев.

Однако новогодние елки отменяться не будут, наоборот, их количество будет увеличено, на них пригласят детей участников специальной военной операции, а также пройдут губернаторские утренники в селах.

Кроме того, в этом году Минобороны запланировало мероприятия в Матросском клубе, их поддержит и правительство Москвы.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *